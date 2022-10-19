В Киевской области работает ПВО

"Жители Киевской области! Продолжается воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО", - написал он.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о пролете ракет в сторону Киевской области.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области местный житель обнаружил российский дрон "Орлан 10".

Как сообщалось ранее, вчера пиротехники и водолазы изъяли боевую часть сбитой российской ракеты из водоема в Обуховском районе Киевской области.

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