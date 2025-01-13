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В Киевской области построили новые фортификации (фото)

Понедельник 13 января 2025 15:24
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В Киевской области построили новые фортификации (фото) Фото: в Киевской области построили новые фортификации (facebook.com/mykola.kalashnyk)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области построены новые фортификации, которые уже готовы для несения службы и использования в оборонных задачах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу исполняющего обязанности главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николая Калашника.

По словам Калашника, в эти выходные он провел инспекцию выполнения строительных работ военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в Киевской области. Как он рассказал, работы выполнялись под координацией военного командования и сейчас готовы для несения службы.

Фото: в Киевской области построили новые фортификации (facebook.com/mykola.kalashnyk)

"Именно защитники определяли где, что и как должно быть построено для максимальной эффективности в сдерживании врага. Стратегически важные конструкции станут надежным щитом области. Такая системная работа укрепляет обороноспособность региона и усиливает безопасность жителей Киевской области", - добавил он.

Фортификации в Киевской области

Фортификации - это инженерные сооружения, возведенные для защиты территорий, военных объектов или населенных пунктов от нападения. Они могут включать укрепления, бастионы, бункеры, траншеи, оборонительные стены и другие конструкции, затрудняющие доступ к стратегическим объектам и повышающие обороноспособность.

Еще в прошлом году, в 2024-м, в ОВА отмечали, что защита границ является одной из главных целей политики безопасности. В конце марта стало известно об установке 10 тысяч бетонных пирамид в Киевскойобласти.

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