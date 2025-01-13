В Киевской области построили новые фортификации (фото)

В Киевской области построены новые фортификации, которые уже готовы для несения службы и использования в оборонных задачах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу исполняющего обязанности главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николая Калашника.

По словам Калашника, в эти выходные он провел инспекцию выполнения строительных работ военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в Киевской области. Как он рассказал, работы выполнялись под координацией военного командования и сейчас готовы для несения службы. Фото: в Киевской области построили новые фортификации (facebook.com/mykola.kalashnyk) "Именно защитники определяли где, что и как должно быть построено для максимальной эффективности в сдерживании врага. Стратегически важные конструкции станут надежным щитом области. Такая системная работа укрепляет обороноспособность региона и усиливает безопасность жителей Киевской области", - добавил он.