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В Киевской области пьяный водитель во время погони наехал на правоохранителя

Четверг 11 января 2024 19:05
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В Киевской области пьяный водитель во время погони наехал на правоохранителя Фото: в Киевской области пьяный водитель во время погони наехал на правоохранителя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который в нетрезвом состоянии совершил наезд на одного из правоохранителей во время погони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Что случилось

Во время службы патрульная полиция обнаружила на легковушке правонарушителя, который проигнорировал знак обязательной остановки перед железной дорогой. Несмотря на требование остановиться - водитель продолжал движение. Впрочем, из-за невнимательности автомобиль правонарушителя занесло на 360 градусов с частичной остановкой.

"Полицейские подбежали к водителю, которого пытались задержать, подавая команды выйти из автомобиля. Один из правоохранителей блокируя движение, стал перед легковушкой, но водитель совершил наезд на работника полиции, который упал на капот и таким образом продолжил движение, игнорируя команды полицейских остановить транспортное средство", - пишет полиция.

Правонарушителя задержали на автодороге Киев-Одесса, где он успел проехать около 3 километров. После этого водителя поместили в изолятор временного содержания. В его организме обнаружили 1,04 промилле алкоголя.

Что угрожает

Правонарушителю сообщили о подозрении в преднамеренном причинении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.

Ему грозит 5 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 6 ноября, в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу. Женщина получила телесные повреждения.

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