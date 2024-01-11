В Київській області п'яний водій під час погоні наїхав на правоохоронця

В Київській області повідомили про підозру чоловіку, який в нетверезому стані скоїв наїзд на одного з правоохоронців під час погоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Що сталось

Під час служби патрульна поліція виявила на легковику правопорушника, який проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею. Попри вимогу зупинитись - водій продовжував рух. Втім, через неуважність автомобіль правопорушника занесло на 360 градусів з частковою зупинкою.

"Поліцейські підбігли до водія, якого намагались затримати, подаючи команди вийти з автомобіля. Один з правоохоронців блокуючи рух, став перед легковиком, але кермувальник здійснив наїзд на працівника поліції, який впав на капот й таким чином продовжив рух, ігноруючи команди поліцейських зупинити транспортний засіб", - пише поліція.

Правопорушника затримали на автодорозі Київ-Одеса, де він встиг проїхати близько 3 кілометрів. Після цього водія помістили до ізолятора тимчасового тримання. В його організмі виявили 1,04 проміле алкоголю.

Що загрожує

Правопорушнику повідомили про підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Йому загрожує 5 років в'язниці.