В Киевской области нацгвардейцы вчера сбили ракету из стрелкового оружия

Бойцы Национальной гвардии во время массированной атаки 29 декабря сбили российскую ракету из стрелкового оружия. Это произошло в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию в Facebook.

Вражескую крылатую ракету сбила мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады. После обнаружения цели, двигавшейся в направлении города Киев, воины открыли огонь из пулеметов.

Фото: нацгвардейцы сбили ракету из стрелкового оружия (facebook.com/NGUmainpage)

Как установили позже, в результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты. Детонации боевой части ракеты не произошло.

Добавим, что мобильные огневые группы ПВО были созданы в Украине на фоне активных атак России еще весной прошлого года. В большинстве мобильная ПВО уничтожает дроны-камикадзе, которые российские оккупанты выпускают по Украине.

Массовый удар по Украине

Россияне вчера выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

В Киеве по состоянию на 12:30 30 декабря известно о 16 жертвах в результате вражеской атаки. Завалы складского помещения в Шевченковском районе продолжают разбирать.