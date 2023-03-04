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В Киевской области возможны проблемы со светом из-за сильного ветра

Фото: в Киевской области возможен сильный ветер (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

С сегодняшней ночи и до утра 5 марта в Киевской области повышена вероятность отключения света из-за сильного ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

"Ночью и утром 5 марта удержатся порывы ветра 15-18 м/с. И уровень опасности", - сообщают в Украинском гидрометцентре.

Фото: в Киевской области возможен сильный ветер (t.me/uhmc2022)

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, ранее синоптики уже давали прогноз погоды на завтра.

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