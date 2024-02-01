В Киевской области на махинациях с деньгами поймали чиновника воинской части

Чиновника одной из воинских частей в Киевской области разоблачили на злоупотреблениях с деньгами. К схеме он привлек жену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сотрудники ГБР и военная контрразведка СБУ разоблачили на сделке начальника финансово-экономической службы. Он пытался "замести следы" своего небрежного отношения к финансам воинской части перед командованием войск.

Для этого фигурант внес ложные сведения о начислении 20 млн гривен дополнительного вознаграждения своей жене, являющейся старшим солдатом этой части. Эти деньги он не планировал реально выплачивать, а хотел перекрыть задолженность по уплате налога на доходы физических лиц.

Но чиновник не проследил, а деньги реально были начислены на карточку жены. Сейчас средства вернули воинской части.

Правоохранители объявили фигуранту подозрение по ч. 4 ст. 426 УК Украины (другое умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые она по своим служебным обязанностям должна была выполнить, если это причинило существенный вред). Чиновнику грозит до 10 лет за решеткой.

Коррупционные скандалы

В последнее время в Украине почти ежедневно правоохранительные органы сообщают о разоблачении коррупционных схем и махинаций, связанных с закупками для ВСУ, мобилизацией и т.п.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".

Также ГБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.

А вчера, 31 января, ГБР сообщило, что разоблачило начальника штаба воинской части в Николаевской области. Он незаконно выплатил подчиненным 1 млн гривен.