В Киевской области раздаются взрывы. Силы ПВО сбивают вражеские дроны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

Ночная атака ударными БпЛА

Напомним, этой ночью россияне снова масштабно атакуют Украину беспилотниками типа "Шахед". В большинстве областей страны объявлена воздушная тревога.

В Киеве впервые тревогу из-за атаки дронов на город объявляли около 2:00.

Второй раз за ночь в столице тревога прозвучала в 3:30. В городе были слышны взрывы, силы ПВО работали по "Шахедам" над отдельными районами.

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