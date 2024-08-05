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В Киевской области слышны взрывы. Работает ПВО

Фото: в Киевской области силы ПВО сбивают российские дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В окрестностях Белоцерковского района Киевской области прогремел взрыв.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Мониторинговые паблики сообщают о работе Сил ПВО в районе города Белая Церковь.

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении беспилотников на границе Киевской/Черкасской областей курсом на восток.

Обновлено 2:38

Паблики сообщают, что один беспилотник покинул Белую Церковь и движется в сторону Черкасской области.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так:

 

Ночной обстрел "Шахедами"

Напомним, вечером 4 августа, россияне запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи в районе Харькова прогремели взрывы. В районе областного центра было замечено движение вражеских беспилотников.

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