В Киевской области будут раздаваться взрывы: ОВА призывает сохранять спокойствие и не пугаться

Так, в Вышгородском районе с 14:00 до 17:00 будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Поэтому жители района и ближайших общин могут слышать звуки взрывов.

Киевская городская военная администрация также обратилась к жителям столицы с просьбой сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

Также отметим, что глава Киевской ОВА сообщал о сложной ситуации с электроснабжением в области. В ДТЭК призывают жителей готовиться к длительным отключениям света, которые могут продолжаться днями.

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