В Киевской области будут раздаваться взрывы. В ОВА предупредили об учениях для саперов

В некоторых общинах Киевской области могут раздаваться взрывы. В Вышгородском районе будут проходить учения для саперов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.
"В Вышгородском районе сегодня, 11 ноября, работают саперы. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области можно слышать звуки взрывов", - пишет пресс-служба ОВА.
Также ОВА призывает горожан сохранять спокойствие, а в случае воздушной тревоги - немедленно спускаться к укрытиям.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 10 ноября, в Киевской области проходили плановые работы по разминированию территорий в одном из районов.
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