В Киевской области будут раздаваться взрывы: о ОВА назвали причину

Отмечается, что сегодня в Вышгородском районе саперы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Жителей просят сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно проходить в укрытия.

Напомним, 23 декабря в Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Однако в то время саперы уничтожали взрывоопасные предметы в районе Вышгорода, поэтому звуки не были связаны с вражеской активностью.

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