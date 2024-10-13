RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киевской области слышны взрывы. Работают силы ПВО

Фото: расчеты ПВО уничтожают вражеские "Шахеды" в Киевской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области слышны звуки взрывов. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским "Шахедам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Жителям советуют оставаться в укрытиях, не фотографировать и не снимать работу защитников.

Ночная атака дронами на Украину

Вечером в субботу, 12 октября, российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины с северо-восточного направления.

Около 5:00 воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА объявляли в Киеве.

Также накануне вечером во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине