В Киевской области слышны взрывы. Работают силы ПВО

Ночная атака дронами на Украину

Вечером в субботу, 12 октября, российские террористы запустили ударные дроны в направлении Украины с северо-восточного направления.

Около 5:00 воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА объявляли в Киеве.

Также накануне вечером во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

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