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В Киевской области из-за ночной атаки повреждены дома, есть пострадавшие

Киев, Воскресенье 27 августа 2023 09:36
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В Киевской области из-за ночной атаки повреждены дома, есть пострадавшие Фото: в Киевской области из-за ночной атаки есть пострадавшие (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области из-за российской ракетной атаки 27 августа повреждены дома. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Этой ночью воздушная тревога в Киевской области длилась около трех часов. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты, попаданий не было.

Однако из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевской области повреждены 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других - выбиты окна, двери, крыши, иссеченные фасады.

Кроме того, в результате атаки повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

"Два человека были травмированы. Люди получили помощь на месте", - говорится в сообщении.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов показал фотографии последствий ночной атаки.

Фото: обломки ракет повредили дома (t.me/andrii_nebytov)

Ночная атака

Этой ночью в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о пусках крылатых ракет с Ту-95МС.

Во время воздушной тревоги ПВО сработала в Черкасской и Киевской областях. Власти столицы сообщили, что все вражеские цели, двигавшиеся на Киев, были уничтожены.

Позже Воздушные силы уточнили, что были зафиксированы пуски восьми объектов. Четыре крылатых ракеты были сбиты. Другие цели, вероятно, были ошибочны.

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