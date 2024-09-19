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В Киевской области из-за фиксации "Шахедов" работает ПВО

Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 19 сентября началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Это связано с фиксацией в регионе вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Местные власти заявили о работе ПВО в Киевской области в 02.21. При этом около 20 минут раньше в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении КОВА.

Также в администрации призывают жителей области оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги, и соблюдать информ-тишину.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - передали в КОВА.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что вечером 18 сентября Воздушные силы зафиксировали запуски российскими оккупантами дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки. Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, росармия атаковала Харьков ракетами, и в городе раздались взрывы около полуночи. Местные власти сообщили, что на месте "прилетов" произошел пожар, данных о пострадавших нет.

Добавим, 17 сентября противник нанес авиаудары по Сумам, в результате чего в городе и области возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

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Киевская областьПВОАтака дронов