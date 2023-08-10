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В Киевской области были слышны взрывы, работает ПВО

Фото: в Киевской области были слышны взрывы, работает ПВО (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области были слышны взрывы сегодня ночью, 10 августа. В ОВА сообщили, что в регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги", - говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в ряде северных регионов Украины есть угроза удара российскими дронами-камикадзе.

Массированный обстрел 6 августа

Последний раз российские войска предприняли попытку массированного удара по Украине в ночь с 5 на 6 августа.

Сообщается, что оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими БПЛА типа Shahed-136/131.

Силами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих ВСУ уничтожены все 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 5 из 6 ракет "Калибр" второй волны и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

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Киевская областьПВОВторжение России в Украину