RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевский бизнесмен перечислил в бюджет РФ более 50 млн рублей. Ему объявили подозрение

Фото: СБУ сообщила о подозрении киевскому бизнесмену (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу киевской торговой компании, причастному к финансированию вооруженной агрессии России. Он уплатил в бюджет государства-агрессора более 50 млн рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как говорится, речь идет о бизнес-структуре, которая импортирует и продает в Украине климатическую технику из Восточной Азии.

По данным следствия, владелец этого предприятия является учредителем еще двух торговых компаний в Москве.

Перед полномасштабным вторжением России в Украину он уехал в одну из европейских стран, откуда координирует свой бизнес, в том числе на территории страны-агрессора.

Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов. Таким образом, только в течение прошлого года он профинансировал государственную казну страны-агрессора на более 50 млн российских рублей.

По данным следствия, фактическое "операционное" управление предприятиями, в частности в России, осуществлял из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта.

 

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятий и его подчиненному о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку вражеский приспешник находится за пределами Украины, сейчас принимается комплекс мер по его привлечению к ответственности.

Относительно сообщницы фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно правоохранители задержали адвоката-предателя, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна России против Украины