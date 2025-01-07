Киевским чиновникам могут усложнить командировки за границу: что предлагают

Как пояснил Ткаченко, сегодня согласование выездов должностных лиц и сотрудников КГВА осуществляется без привлечения Совета обороны.

"Кроме того, стоит отметить: все командировки финансируются за счет общины Киева. Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально", - отметил глава КГВА.

Он добавил, что будет инициировать привлечение Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции к рассмотрению служебных командировок.

"Такой подход уже успешно используется военными администрациями в соседних областях", - отметил Ткаченко.