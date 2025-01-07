RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Киевским чиновникам могут усложнить командировки за границу: что предлагают

Фото: Тимур Ткаченко, глава Киевской городской военной администрации (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве рассмотрят вопрос командировки за границу представителей органов местного самоуправления и работников Киевской городской госадминистрации по согласованию Совета обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главу Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Как пояснил Ткаченко, сегодня согласование выездов должностных лиц и сотрудников КГВА осуществляется без привлечения Совета обороны.

"Кроме того, стоит отметить: все командировки финансируются за счет общины Киева. Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально", - отметил глава КГВА.

Он добавил, что будет инициировать привлечение Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции к рассмотрению служебных командировок.

"Такой подход уже успешно используется военными администрациями в соседних областях", - отметил Ткаченко.

 

Также добавим, что Совет обороны Киева также рассмотрит вопрос изменения режима работы общественного транспорта во время воздушной тревоги и ликвидации поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев