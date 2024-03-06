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Киевские ВВК затягивали сроки проведения комиссии, - Ляшко

Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Столичные военно-врачебные комиссии затягивали сроки проведения комиссии. Среди прочего, они работали неполный рабочий день, при этом в них отсутствовали электронные очереди.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", - заявил он.

Министр добавил, что рабочая группа Министерства здравоохранения сосредоточится на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро. 

"Согласно нормам, во время прохождения ВВК на каждого пациента в системе электронного здравоохранения открывают электронную медицинскую запись, которую должны закрыть в течение четырех дней", - заявил Ляшко. 

Он добавил, что в некоторых клиниках, законтрактованных для проведения ВВК, в частности в Киеве, такие записи оставались открытыми в течение 10 дней и более.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.

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