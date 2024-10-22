Стало известно, почему Киев раньше часто попадал в антирейтинги с самым грязным воздухом

Последние 2 года Киев все меньше попадает в такие антирейтинги, несмотря на то, что качество воздуха в столице значительно не изменилось. Благодаря новой системе мониторинга, город предоставляет корректные данные. Ведь до этого, сайт IQ Air, который и создавал рейтинги городов с самым грязным или чистым воздухом, использовал неподтвержденные источники.

"Для меня это было странно, ведь в городе фактически ничего не менялось, а мы вдруг начали возглавлять эти списки", - заявил Александр Возный, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Впоследствии выяснилось, что люди с частными датчиками предоставляли данные для сайта IQ Air. На основе их ложных показателей и формировался рейтинг Киева.

По словам Александра, СМИ начали активно распространять эту информацию. А поскольку негативные новости расходятся скорее положительных, это вызвало определенную панику среди киевлян. Поэтому было принято решение - построить современную систему мониторинга воздуха, которая будет давать объективную информацию.

"Достигнув этой цели, мы связались с IQ Air и предложили им брать данные из нашей системы... и начиная с 2022 года, мы оказались среди 30 столиц мира с чистейшим воздухом", - отметил Возный.

Отметим, что по состоянию на утро 22 октября уровень загрязненности воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон по всему городу в норме. За состоянием воздуха в режиме онлайн киевляне могут следить через приложение "Київ Цифровий".