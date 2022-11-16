Киевская ОВА призывает готовиться к длительным отключениям света

Жителей Киевской области призывают готовиться к длительным отключениям света. Причиной тому ракетные удары России по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Из-за массированных ракетных атак по области имеем критическую ситуацию с электроснабжением. Готовимся к длительным отключениям", - написал он, добавив, что все службы работают, чтобы устранить последствия ударов.

Также Кулеба добавил рекомендации, что нужно иметь, чтобы быть готовым к длительному отключению. Так, следует подготовить запас питьевой и технической воды, продуктов долговременного хранения, радио, павербанк, фонарик, спички, батарейки, аптечку. Кроме того, по возможности, следует приобрести генератор.

Кроме этого, нужно выключить электроприборы, подготовить теплые вещи и пледы. А вот мобильные устройства можно зарядить от автомобиля.