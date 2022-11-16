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Киевская ОВА призывает готовиться к длительным отключениям света

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Украина, Среда 16 ноября 2022 04:10
Киевская ОВА призывает готовиться к длительным отключениям света Фото: Алексей Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Жителей Киевской области призывают готовиться к длительным отключениям света. Причиной тому ракетные удары России по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Из-за массированных ракетных атак по области имеем критическую ситуацию с электроснабжением. Готовимся к длительным отключениям", - написал он, добавив, что все службы работают, чтобы устранить последствия ударов.

Также Кулеба добавил рекомендации, что нужно иметь, чтобы быть готовым к длительному отключению. Так, следует подготовить запас питьевой и технической воды, продуктов долговременного хранения, радио, павербанк, фонарик, спички, батарейки, аптечку. Кроме того, по возможности, следует приобрести генератор.

Кроме этого, нужно выключить электроприборы, подготовить теплые вещи и пледы. А вот мобильные устройства можно зарядить от автомобиля.

Напомним, 15 ноября РФ нанесла самый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запустили более 90 ракет , 73 из них были сбиты нашими силами ПВО.

Вместе с тем, в результате атаки существенно пострадала энергетическая инфраструктура , ряд городов остался без света.

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Российская Федерация Киевская область
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