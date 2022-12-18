Киевская область может выйти на плановые отключения света 20 декабря, - ОВА

По его словам, в области до сих пор действуют аварийные отключения. Без света находятся около 600 тысяч человек. Однако Кулеба подчеркнул, что уже во вторник, 20 декабря, ситуация в Киевской области может улучшиться.

"Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то на вторник", - сказал глава ОВА.

Напомним, в Киевской области продолжаются восстановительные работы после ракетных ударов 16 декабря. Вчера власти сообщали, что у половины потребителей нет электроэнергии.

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