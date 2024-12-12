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В Киевской области уничтожают археологический памятник Змиевы валы, чтобы построить коттеджи, - ОГА

Украина, Четверг 12 декабря 2024 12:42
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В Киевской области уничтожают археологический памятник Змиевы валы, чтобы построить коттеджи, - ОГА Фото: Змиевы валы (wikipedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

На территории археологического памятника национального значения городища "Великое Ходосовское" - ведутся незаконные строительные работы, угрожающие его сохранности. Киевская ОГА и прокуратура начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Руслана Кравченко.

В Киевской области уничтожают древнее городище "Великое Ходосовское": продолжается борьба за сохранение памятника

На территории Киевской области происходит планомерное уничтожение археологического памятника национального значения - Городища "Великое Ходосовское" (IX век до н.э. - IV век н.э.), также известного как Змиевы валы Киевской области.

В Киевской области уничтожают археологический памятник Змиевы валы, чтобы построить коттеджи, - ОГА

Фото: Змиевы валы (скрин с видео)

Незаконная застройка и разрушение

На территории памятника зафиксированы незаконные земляные и строительные работы, которые проводятся без каких-либо разрешений органов охраны культурного наследия. Роются котлованы, разрушается уникальный ландшафт. В непосредственной близости к валам (на расстоянии 10-15 метров) уже возведены несколько домов, а также планируется строительство коттеджного городка.

Реакция властей

Киевская областная государственная администрация (ОГА) и Департамент культуры и туризма КОГА неоднократно проводили осмотр места происшествия. Результаты были переданы в Офис Генерального прокурора и Министерство культуры и информационной политики Украины. В мае текущего года дополнительное обращение было направлено в Киевскую областную прокуратуру из-за повреждения памятника.

Фото: Руслан Кравченко (глава Киевской ОГА)

Принципиальная позиция Киевской ОГА

Киевская ОГА заявляет, что защита городища "Великое Ходосовское" является принципиальной позицией. Кроме обращений в органы прокуратуры, Департамент градостроительства и архитектуры КОГА направил материалы о незаконной застройке в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины для принятия мер в рамках предоставленных полномочий.

Уголовное производство

Чтобы остановить разрушение уникального памятника, вчера была подана официальная заявка о совершении уголовного правонарушения в Киевскую областную прокуратуру. Правоохранительные органы должны установить виновных и привлечь их к ответственности в рамках уголовного производства.

Напомним, что в 2019 году в Киеве перед судом предстал главный государственный инспектор в области надзора над строительством за выдачу разрешений на строительство в опасных зонах столицы.

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