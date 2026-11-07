В Киевской области спасатели достали из-под завалов мужчину после удара дрона по дому

В ночь на 7 ноября российский дрон попал в частный дом в селе Богдановка Броварского района. Под завалами оказались супруги, оба получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Под обломками оказались мужчина и женщина. 66-летняя женщина выбралась самостоятельно, а ее 75-летнего мужчину деблокировали спасатели ГСЧС.

Этой ночью Россия атаковала Киев и область не только дронами. оккупанты дважды ударили баллистическими ракетами, и взрывы раздавались в частности в пригороде столицы. По словам Виталия Кличко, враг целил по объектам инфраструктуры.

Зеленский предупредил, что Россия готовит новый удар по мостам и энергетике Украины. Предварительной ночью, против 6 ноября, в результате атаки на Киевщину травмировались три человека в Бориспольском районе, а в Белоцерковском и Обуховском районах повреждены энергетические объекты.