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В Киевской области спасатели достали из-под завалов мужчину после удара дрона по дому

02:14 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Киевской области спасатели достали из-под завалов мужчину после удара дрона по дому Фото: спасатели на месте разрушенного дома в Богдановке Броварского района (t.me/dsns_telegram)
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В ночь на 7 ноября российский дрон попал в частный дом в селе Богдановка Броварского района. Под завалами оказались супруги, оба получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Вражеский дрон попал в частный дом в Богдановке.

В результате удара дом разрушен, вспыхнул пожар.

Под обломками оказались мужчина и женщина. 66-летняя женщина выбралась самостоятельно, а ее 75-летнего мужчину деблокировали спасатели ГСЧС.

В Киевской области спасатели достали из-под завалов мужчину после удара дрона по домуВ Киевской области спасатели достали из-под завалов мужчину после удара дрона по домуВ Киевской области спасатели достали из-под завалов мужчину после удара дрона по домуВ Киевской области спасатели достали из-под завалов мужчину после удара дрона по дому

Фото: последствия российских ударов по Киевщине (t.me/dsns_telegram)

Оба пострадавших получили травмы. Пожар ликвидирован.

Этой ночью Россия атаковала Киев и область не только дронами. оккупанты дважды ударили баллистическими ракетами, и взрывы раздавались в частности в пригороде столицы. По словам Виталия Кличко, враг целил по объектам инфраструктуры.

Зеленский предупредил, что Россия готовит новый удар по мостам и энергетике Украины. Предварительной ночью, против 6 ноября, в результате атаки на Киевщину травмировались три человека в Бориспольском районе, а в Белоцерковском и Обуховском районах повреждены энергетические объекты.

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