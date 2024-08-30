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Киевсовет требует от парламента и Кабмина срочно решить проблемные вопросы защиты памятников

Фото: Киевсовет требует от парламента и Кабмина срочно решить проблемные вопросы защиты памятников (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Киевсовет поддержал обращение к Верховной Раде и Кабинету министров о срочном рассмотрении законопроектов №№11458 и 11459 о защите культурного наследия.

Об этом заявила депутат Киевсовета и заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Faceboоk.

"На сессии Киевсовета проголосовали Обращение Киевсовета в Верховную Раду Украины и Кабмин Украины относительно срочного решения проблемных вопросов в сфере охраны культурного наследия - 64 голоса "ЗА"! В начале августа в Верховной Раде Украины были зарегистрированы 2 законопроекта, которые разрабатывала наша команда. Их принятие предоставит реальные рычаги влияния общинам на неблагополучных владельцев объектов культурного наследия, которые уничтожают или доводят достопримечательности и ценные исторические здания до разрушения", - заявила Анна Старостенко.

Речь идет о законопроекте №11459 от 02.08.2024 "О внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия» и других законов об усовершенствовании механизмов защиты культурного наследия и ответственности за нарушение законодательства об охране культурного наследия". А также о законопроекте №11458 от 02.08.2024 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение законодательства об охране культурного наследия".

  • Как отметила Старостенко, в этих законопроектах, в частности, предусмотрено:
  • Увеличение штрафов за несоблюдение охраны законодательства – от 50 до 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. На сегодня – это от 850 тысяч до 1,7 млн грн. Сейчас размеры штрафов составляют всего от 1700 грн. до 17 000 грн.
  • Возможность принудительного выкупа городом памятников в коммунальную собственность, если владельцы своими действиями доводят их до уничтожения.
  • Введение уголовной ответственности за военные преступления против культурного наследия.

"Важной составляющей этих законопроектов является ратификация международных обязательств Украины, в частности, положений Никосийской конвенции 2017 года, что определяет необходимость криминализации умышленного повреждения или уничтожения культурных памятников", - подчеркнула депутат.

Также Киевсовет требует от Кабмина принятия необходимых нормативно правовых актов, которые обеспечат возможность выполнения уже существующего законодательства по разработке границ и режимов использования территории памятников и их зон, подчеркнула Старостенко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал парламент как можно быстрее рассмотреть законопроекты, инициированные столичными властями. Важно, чтобы все города имели эффективные механизмы защиты объектов культурного наследия и влияния на недобросовестных владельцев старинных зданий, подчеркнул Кличко.

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