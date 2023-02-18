Киевсовет отреагировал на сообщения об участке на Оболони

В Киевсовете опровергают манипуляции относительно принадлежности указанного участка к территории парка "Наталка", относительно изменения целевого назначения участка, отсутствия технической документации по землеустройству, арендной платы и другие.

"Земельный участок 8000000000:78:215:0023 граничит с парком, но в границы парка не попадает. Решением Киевского городского совета №138/138 от 10.03.2016 создан парк отдыха на земельном участке общей площадью 7,1329 га в урочище Наталка в Оболонском районе г. Киева. По заказу Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Оболонского района г. Киева разработан проект землеустройства по отводу земельного участка для содержания и эксплуатации зеленых насаждений общего пользования в урочище Наталка в Оболонском районе г. Киева (в Государственном земельном кадастре зарегистрированы земельные участки 8000000000 :0079 и 8000000000:78:215:0002)", - информирует Киевсовет.

Киевсовет напоминает, что земельный участок с кадастровым номером 8000000000:78:215:0023 площадью 1,2806 га на Оболонской набережной, 18 в Оболонском районе города Киева относится к землям водного фонда и был передан ООО "Гювексхаус" в аренду исключительно для культурно-оздоровительных нужд, рекреационных, спортивных и туристических целей.

"Никаких новых объектов строительства там появиться не может. Объекты, которые находятся в прибрежной защитной полосе, могут эксплуатироваться и иметь соответствующие подъездные пути, если при этом не нарушается ее режим. Земельный участок расположен в прибрежной защитной полосе водоема, в водоохранной зоне. Ограничения по использованию земельного участка, в том числе на землях водного фонда, зарегистрированы в Государственном земельном кадастре. В решение о передаче земельного участка включен пункт 2.5 о соблюдении требований, предусмотренных Водным кодексом Украины. Подпунктом 2.9 пункта 2 решения предусмотрено земельный участок использовать исключительно для эксплуатации и обслуживания существующих объектов без права новой застройки", - прокомментировали в Киевсовете информацию о целевом назначении участка.

Относительно технической документации в Киевсовете сообщают, что земельный участок был сформирован путем разработки технической документации по землеустройству в соответствии с Городской целевой программой использования и охраны земель города Киева на 2019-2021 годы. Техническая документация по землеустройству была согласована Госгеокадастром и Государственным агентством водных ресурсов. В аренду участок был передан без изменения границ и целевого назначения.

Относительно наличия объектов недвижимого имущества в Киевсовете отмечают, что земельный участок уже застроен, и существующие постройки находятся в частной собственности ООО "Гювексхаус" на основании договора купли-продажи нежилых зданий. Речь идет о здании для публичных выступлений Кэссон, а также общественном доме, бывшей котельной, водонапорной башне, двух складах, гараже и других объектах.

Также в Киевсовете сообщают, что годовая арендная плата за земельный участок - 311 531.19 грн, 3% от нормативной денежной оценки, которая составляет 10 384 373,11 грн.

"Таким образом, решение Киевского городского совета от 09.02.2023 №5982/6023 принято без нарушения требований земельного законодательства Украины", - сообщают в Киевсовете.