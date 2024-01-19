Киевсовет выделяет полмиллиарда гривен на дроны для ВСУ, - Кличко

Мэр напомнил, что по разным программам и источникам столичного бюджета в прошлом году на помощь силам безопасности и обороны было направлено почти 7 миллиардов гривен.

"То есть 10 процентов сметы, - больше всех городов Украины. А не 1 процент, как некоторые лгут и манипулируют! Из этих 7 миллиардов почти 1 миллиард пошел на закупку военными дронов разных типов. А также город выделил средства и закупил, по обращению военных, средства радиоэлектронной борьбы, которые сегодня эффективно защищают Киев", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что столица выплачивала материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. Выделяла средства на покупку квартир для защитников и их семей. И в этом году продолжит это делать, несмотря на то, что у Киева забрали "военный" НДФЛ.

"В таких условиях, принимая бюджет столицы на этот год, в помощь Вооруженным силам мы предварительно предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Но мы продолжим, как и в прошлом году, искать возможности, чтобы добавлять больше средств. Направлять их и из других статей, чтобы максимально помогать нашим защитникам, поэтому по факту средств на помощь военным выделим в разы больше", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что за средства, которые выделил город в 2023 году, 112 бригада ТРО Киева приобрела 1500 ударных FPV-дронов и 200 квардрокоптеров Mavic.