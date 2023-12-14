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Киевсовет проголосовал за увеличение поддержки защитников

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Киевский городской совет на сегодняшнем заседании проголосовал за инициативу мэра Виталия Кличко об увеличении помощи защитникам из городского бюджета. В частности, несмотря на изъятие из местных бюджетов военного НДФЛ, не менее 1 млрд грн в 2024 году должно быть перечислено военным только в виде субвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца.

"Инициатива городского головы Виталия Кличко - правка в бюджет 2024 года: учесть расходы в виде субвенций для военных не менее 1 млрд грн - проголосована горсоветом Киева. За соответствующую правку проголосовали представители всех фракций - 83 из 120 депутатов Киевсовета. Это несмотря на то, что "зеленые" отобрали у столицы 7 млрд грн военного НДФЛ, оставив воинские части без возможности закрывать срочные нужды, - сообщил Белоцерковец.

Кроме того, Киевсовет увеличивает помощь защитникам в текущем году.

"Сегодня Киевсовет примет изменения в городской бюджет-2023, где, в частности, в рамках предусмотренных бюджетных средств (напомню, почти 7 млрд гривен на этот год) выделим еще около 600 миллионов в поддержку наших защитников и защитниц - Вооруженных сил Украины", - сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что на прошедшем заседании Киевсовет проголосовал за введение дополнительных стимулирующих выплат мобилизованным киевлянам. По словам Кличко, Киев будет дополнительно выплачивать по 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года.

 

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