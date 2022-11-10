Киевсовет поддержал инициативу Кличко об увеличении расходов на соцзащиту на 1 млрд гривен

Изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" инициировал мэр столицы Виталий Кличко.

"Поддержка наших воинов является одним из главных приоритетов. Киев находит возможности повысить социальные стандарты для малозащищенных слоев населения. Поэтому мы инициируем изменения в программу "Турбота. Назустріч киянам" и увеличиваем расходы для поддержки отдельных категорий киевлян, - заявил Кличко.

Изменения почувствуют около 100 тысяч человек. В частности, город планирует увеличить в 1,5-2 раза материальную помощь следующим категориям:

лицам с инвалидностью 1 группы подгруппы А - до 2500 грн;

детям с инвалидностью подгруппы А, детям с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, детям-сиротам - до 2500 грн;

лицам с инвалидностью 1 группы, детям с инвалидностью, детям, над которыми установлена опека или попечительство, получателям пособия на детей с тяжелыми перинатальными поражениями, врожденными пороками развития и редкими орфанными заболеваниями - до 2000 грн.

Дополнительные выплаты в размере 1000 грн. предусмотрены для лиц с инвалидностью 2 группы, получающих государственную помощь.

Новые единовременные выплаты получат семьи, воспитывающие троих и более детей - из расчета два прожиточных минимума на ребенка.

В полтора раза увеличат расходы на материальную помощь киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Также увеличивается размер материальной помощи ветеранам войны и членам их семей. В частности, ежегодная помощь киевлянам - ветеранам войны с инвалидностью 1 группы увеличится с 20 до 30 тыс. грн, 2 группы - с 10 до 20 тыс. грн.

Кроме того, возрастут расходы на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий для участников АТО, почти в 2 раза - на социально-психологическую помощь ветеранам войны.

Изменения также предусматривают частичную компенсацию приобретения автомобиля для киевлян, потерявших конечности во время защиты Украины.