Киевпасстранс опроверг информацию о закупке стеклянных остановок для воздушных тревог

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" не покупало стеклянные остановочные комплексы, тем более для того, чтобы люди пережидали там воздушные тревоги.

"Фейк: Киевпасстранс купил стеклянные остановки для тревог. Реальность: Остановки не купили! Остановки зарезервировали! И не для тревог, а для того, чтобы люди не стояли на ветру или не мокли под дождем. Или если остановку повредят, что происходило не раз. И ее нужно починить или заменить. Именно для этого заключается страховой договор. Если что-то происходит, то тогда Киевпасстранс покупает остановку. Чтобы люди не ждали ее изготовления. Если же ничего не происходит - остановка не покупается", - сообщили в компании.

В коммунальном предприятии также отметили, что во время воздушных тревог на остановках опасно.

"Те политики, которые начали разгонять джинсу, рекомендуя киевлянам стоять на стеклянных остановках во время тревоги, рискуют жизнью людей. Это их отношение к киевлянам. Оно нам давно известно. Мы, в свою очередь, призываем горожан не пережидать воздушные тревоги на остановках, а находиться в укрытии", - подчеркнули в "Киевпасстрансе".

Напомним, ранее была распространена информация о том, что якобы КП "Киевпасстранс" закупил стеклянные остановки, где киевлянам придется пережидать воздушные тревоги.