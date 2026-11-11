Киев остановился в пробках: где самое сложное движение 11 ноября и сколько стоит такси

Киев утром 11 ноября охватили сильные пробки в направлении левого берега. На ключевых магистралях и переправах через Днепр образовались задержки, время ожидания на некоторых участках составляет почти час.
РБК-Украина собрало в материале, что известно о ситуации на дорогах столицы и сколько стоит такси.
Самая сложная ситуация наблюдается на подходах к переправам между берегами:
Северный мост: движение было восстановлено лишь частично. С левого на правый берег курсирует одна полоса только для пассажирского транспорта. С правого на левое движение открыто двумя полосами для пассажирского транспорта и легковых автомобилей. Грузовики на подъездах к мосту патрульные направляют через Подольский мост.
Южный мост: для легковых автомобилей и общественного транспорта дополнительных ограничений по резервной схеме нет. Грузовики, двигающиеся с левого берега на правый, направляют через Дарницкий мост.
Мост Патона: на нем планируют реверсивное движение в часы пик. С 07:00 до 10:00 три полосы из пяти предусмотрены для движения на правый берег, с 16:00 до 20:00 на левый. В то же время, КГГА ранее отмечала, что о фактическом запуске реверса сообщит дополнительно.
По данным сервисов мониторинга трафика, самый высокий уровень задержек зафиксирован на следующих магистралях:
Из-за большого спроса и ограничения движения на мостах стоимость поездок между берегами выросла. Например, поездка по маршруту Русановка - Майдан Незалежности в популярных сервисах обойдется:
Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты, по возможности отдавать предпочтение метрополитену и оставлять полосу для движения оперативно-спасательных служб.