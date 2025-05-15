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Киев увеличивает расходы на помощь армии еще на 500 млн гривен, - Кличко

Фото: Киев увеличил расходы на помощь армии еще на 500 млн гривен (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Помощь силам безопасности и обороны от Киева будет увеличена еще на 500 млн грн. За соответствующее решение сегодня должен проголосовать Киевсовет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня депутаты должны рассмотреть изменения в программу "Защитник Киева" и увеличить помощь армии еще на 500 млн грн", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что ранее, с начала года, столица уже направила из бюджета на нужды сил безопасности и обороны 5,5 млрд грн.

Таким образом, за неполных 5 месяцев общая сумма помощи защитникам из бюджета Киева составляет 6 миллиардов гривен.

Также Кличко сообщил, что сегодня планируется принять решение о выплате компенсации на аренду жилья для киевлян, чьи дома пострадали от российских ударов.

"Киевсовет должен внести изменения в бюджет столицы и в городскую целевую программу "Забота", чтобы, в частности, киевляне, чье жилье пострадало от обстрелов, могли на время восстановления их домов арендовать жилье", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Киев выделил на помощь силам обороны 10 млрд грн.

Также ранее столичная община передала 72 бригаде 900 FPV-дронов. Всего в этом году киевляне передали этой бригаде уже 2200 беспилотников.

 

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