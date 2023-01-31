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Киев засыпает снегом. Водителей просят не выезжать в город без необходимости

Фото: киевлян просят не выезжать в город без необходимости из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Киев сегодня, 31 января, засыпает снегом. Водителей просят не выезжать в город без необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Жителей столицы просят не мешать работе спецтехники.

"Без необходимости не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - говорится в сообщении.

На улицах Киева работает 95 единиц коммунальной спецтехники, а снег убирают 3,5 тысячи коммунальщиков.

Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами.

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня по всей Украине ожидается мокрый снег, а местами дождь. На дорогах возможен гололед. В западных областях прогнозируются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

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