Киев засыпает снегом: что происходит на улицах города (фото)

Утром в среду, 5 февраля, в Киеве ухудшается погода. Город начало засыпать снегом, а синоптики предупреждают о гололеде.

РБК-Украина рассказывает, как выглядит снег в Киеве 5 февраля.

Утро среды в Киеве выдалось снежным. Жители столицы рассказывают, что в городе наконец выпал снег.

Однако такая погода не очень радует автомобилистов - на дорогах Киева уже наблюдается гололедица. Telegram-канал "Киевский движ" рассказывает, что утро у некоторых водителей началось не очень удачно. В частности, показали видео ДТП на Дарницком мосту.

Синоптики предупреждают об опасности

По данным Украинского гидрометеорологического центра, утром 5 февраля и до конца суток на дорогах Киева и Киевской области прогнозируется гололедица. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Непогода может осложнить движение транспорта на отдельных участках дорог, поэтому водителей призывают быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.