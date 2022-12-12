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Киев засыпает снегом, водителей просят не выезжать

Фото: Киев засыпает снегом 12 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Киев сегодня, 12 декабря, засыпает снегом. Поэтому столичных водителей призывают не выезжать без надобности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.

"Без необходимости не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:30 на улицах Киева для уборки снега работает 167 единиц коммунальной спецтехники и более 3 тысяч коммунальщиков. Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами.

Власти Киева просят жителей быть осмотрительными и не мешать работе спецтехники.

Напомним, синоптики предупредили, что сегодня всю Украину накроют осадки в виде мокрого снега и дождей.

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