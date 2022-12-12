Киев засыпает снегом, водителей просят не выезжать

Киев сегодня, 12 декабря, засыпает снегом. Поэтому столичных водителей призывают не выезжать без надобности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.
"Без необходимости не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8:30 на улицах Киева для уборки снега работает 167 единиц коммунальной спецтехники и более 3 тысяч коммунальщиков. Остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами.
Власти Киева просят жителей быть осмотрительными и не мешать работе спецтехники.
Напомним, синоптики предупредили, что сегодня всю Украину накроют осадки в виде мокрого снега и дождей.
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