Киев предложил передать Гостиный двор в собственность общины

Это подтвердил и и. министра культуры и информполитики Ростислав Карандаев на выездном совещании. На совещании присутствовали заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева и гендиректор Музея истории Киева Диана Попова.

"Мэр Киева Виталий Кличко и Киевский городской совет неоднократно обращались к Кабинету министров относительно передачи Гостиного двора в коммунальную собственность, чтобы иметь возможность проводить необходимые работы по его спасению. Гостиный двор является доминантой Контрактовой площади и должен снова стать украшением древнего Подола! Уверена, на этом месте должно быть создано уникальное музейно-выставочное пространство, где разместился бы Музей Киева, который много лет назад государство выселило из Кловского дворца", - заявила Анна Старостенко.

И.о. министра культуры Ростислав Карандаев заявил, что сейчас государство не может выделять деньги на спасение Гостиного двора.

"Реставрационные работы в Гостином дворе возможны только после окончания войны. Однако мы не должны потерять этот объект. Нужно сохранить наше культурное наследие, идентичность, духовность. Мы должны найти способ сохранить этот уникальный памятник", - заявил Карандеев.

Директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева отметила значение Гостиного двора для Киева и всей Украины.

"Сегодня, когда наша страна борется за свободу и независимость, возрождение Гостиного двора приобретает новое значение. Его история уходит в далекий 1813 год. Сохраняя Гостиный, мы сохраняем память о нашем городе и стране. Показываем миру, что Украина - земля богатой культуры и истории. Именно здесь, в этом величественном здании, должен быть создан "Киевский Лувр" - сокровищница украинской и мировой культуры, где киевляне и гости столицы смогут насладиться искусством и красотой. Он станет символом нашего города, символом несокрушимого духа украинского народа и нашей европейской идентичности", - сказала Марина Соловьева.

Как известно, Гостиный двор является памятником национального значения, согласно постановлению Кабмина №506 от 19 мая 2021 года.

Согласно данным КГГА, согласно проектно-сметной документации, противоаварийные и консервационные работы были оценены в 33 млн грн по ценам 2021 года. На сегодня выполнено 50% консервационных работ, при этом Министерство культуры профинансировало лишь 9 млн грн.