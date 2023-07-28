Киев остается объектом №1. Существует ли угроза столицы с севера: ответ Попко

"Киев был и есть объектом №1 для страны-агрессора, несмотря на то, что на определенные периоды идет затихание или интенсификация воздушных нападений. Все равно опасность остается. Что касается опасности с северного направления. Сейчас все виды разведки и партеров и украинская не наблюдают создания таких группировок врага, которые могли бы создавать опасность наземного вторжения", - рассказал Попко.

По словам главы КГВА, сейчас продолжается наращивание систем огневого поражения противника, инженерного обеспечения, особенно в приграничных районах города.

Системы ПВО

Несмотря на интенсивные удары врага, последние месяцы противовоздушная оборона работает эффективно. Также этому способствует работа о которой было выше сказано, в частности наращивание новых систем путем помощи союзников, а также средств, которые эффективно действуют против всех средств поражения, в том числе таких как "Кинжал".

Вагнеровцы в Беларуси

"Мы наблюдаем, что основная их ("вагнеровцев" - ред.) задача - это подготовка ВС и других составляющих сил Республики Беларусь. Активных действий в отношении Украины они не проводят, они проводят свою тренировочную миссию. Но чем больше мы проведем упреждающих мероприятий, тем меньше будет угроза вторжения или диверсионных действий", - пояснил Попко.

Добавим, что после неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников было решено отправить в Беларусь. В настоящее время известно о том, что в стране расположено около 3,5 тысячи наемников.