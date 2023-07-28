RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев остается объектом №1. Существует ли угроза столицы с севера: ответ Попко

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Для Российской Федерации Киев продолжает оставаться объектом №1. Несмотря на то, что угрозы для столицы с севера нет, военное руководство продолжает наращивать оборону столицы.

Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Киев был и есть объектом №1 для страны-агрессора, несмотря на то, что на определенные периоды идет затихание или интенсификация воздушных нападений. Все равно опасность остается. Что касается опасности с северного направления. Сейчас все виды разведки и партеров и украинская не наблюдают создания таких группировок врага, которые могли бы создавать опасность наземного вторжения", - рассказал Попко.

По словам главы КГВА, сейчас продолжается наращивание систем огневого поражения противника, инженерного обеспечения, особенно в приграничных районах города.

Системы ПВО

Несмотря на интенсивные удары врага, последние месяцы противовоздушная оборона работает эффективно. Также этому способствует работа о которой было выше сказано, в частности наращивание новых систем путем помощи союзников, а также средств, которые эффективно действуют против всех средств поражения, в том числе таких как "Кинжал".

Вагнеровцы в Беларуси

"Мы наблюдаем, что основная их ("вагнеровцев" - ред.) задача - это подготовка ВС и других составляющих сил Республики Беларусь. Активных действий в отношении Украины они не проводят, они проводят свою тренировочную миссию. Но чем больше мы проведем упреждающих мероприятий, тем меньше будет угроза вторжения или диверсионных действий", - пояснил Попко.

Добавим, что после неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников было решено отправить в Беларусь. В настоящее время известно о том, что в стране расположено около 3,5 тысячи наемников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине