Киев "забыл" отнести 400 исторических построек к памятникам культурного наследия, - Шуляк

"Еще 8 лет назад Научно-исследовательский институт памятникоохранных исследований Министерства культуры Украины рекомендовал отнести 415 объектов к вновь открывшимся объектам культурного наследия, среди них и здание по ул. Ярославская 13-Б. Однако до сих пор КГГА не удосужилась предоставить дома статуса памятника культурного наследия или вновь выявленного объекта культурного наследия и отнести под протекторат государства", - заявила Шуляк.

По ее словам, только снесенное здание не попало ни в один из имеющихся реестров памятников культурного наследия. Речь идет о Перечне памятников культурного наследия национального значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, перечень памятников культурного наследия местного значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и Перечень вновь обнаруженных объектов культурного наследия.

При этом перечень вновь открывшихся объектов культурного наследия Киева на официальном сайте КГГА отсутствует, а это, подчеркнула Шуляк, нарушение части второй статьи 14 Закона Украины "Об охране культурного наследия" и игнорированием КГГА своей обязанности.

Глава профильного комитета заявила, что инициирует депутатское обращение в КГГА по поводу этой ситуации и ожидает официального объяснения, почему восемь лет местные власти игнорировали этот вопрос.

"Надо понимать: если органы охраны культурного наследия не будут вести системную работу по защите объектов культурного наследия по предоставлению объектам, имеющим историческую или культурную ценность охранного статуса (достопримечательности культурного наследия или только что обнаруженного объекта культурного наследия), ни один законопроект не поможет", - резюмировала Шуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко назвал снос 200-летнего дома на Подоле кричащим и заявил о том, что городские власти не давали на это никаких разрешений.

Он также инициировал расторжение Киевсоветом договора аренды участка, где было расположено здание и принятие запрета реконструкции и других действий со зданиями старше 100 лет без разрешения градсовета.

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