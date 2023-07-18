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Киев обеспечил все официальные запросы воинских частей на помощь более чем на 1,1 млрд гривен

Фото: Киев обеспечил все официальные запросы воинских частей на помощь более чем на 1,1 млрд гривен (
Автор: Сергей Новиков

С начала широкомасштабного вторжения Киев выделил из городского бюджета 1 млрд 103 млн гривен в помощь военным частям, зарегистрированным в столице. Таким образом, были обеспечены все официальные запросы от воинских частей на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военнослужащего ВСУ, депутата Киевского горсовета Александра Погребисского.

Погребиский отмечает, что в течение двух лет с начала широкомасштабного вторжения Киев активно помогает военным частям, зарегистрированным в столице. В широкий перечень помощи входят: медицинские услуги, ремонт помещений, военная форма, шлемы и бронежилеты, БПЛА, прицелы и приборы ночного видения, транспорт, ремонт военной техники, связь, генераторы и т.д.

"Всего с начала полномасштабного вторжения Киев помог на 1 млрд 103 млн 169 070 грн. Все официальные обращения от воинских частей Киева с запросом на помощь были обеспечены", - пишет Погребиский.

Военнослужащий ВСУ и депутат Киевского горсовета отмечает, что по закону местные бюджеты не имеют права использовать свои средства за юридическими границами своего административно-территориального деления. То есть киевский бюджет не может помогать военным частям, имеющим юридический адрес за пределами Киева. В свою очередь, помощь воинским частям зарегистрированным в столице будет продолжаться и в следующем году.

"На прошлой сессии объем программы "Защитник Киева" увеличен, поскольку потребности никуда не делись и точно будут поступать от воинских частей Киева. И так, если есть местные советы, к которым обращались воинские части за помощью официально и они им не помощи, а заложили средства на, например, стадион, это просто позорное явление", - отмечает Погребиский.

Он также отмечает ответственность распределения районных и центрального бюджета во время военного положения.

"Что касается барабанов и другой непонятной фигни для укрытий, это уже ответственность районных бюджетов районных администраций глав которых назначает президент. И еще, есть большой вопрос в центральный бюджет, потому что именно на нем наибольшая ответственность за финансирование сектора обороны", - отмечает Погребиский.

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