Киев отремонтирует бомбоубежища во всех 10 районах столицы, - КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила, что направит более 350 млн гривен на ремонт укрытий по всей столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "КМДА - Офіційний канал".

"Большую часть денег, а именно 290 млн гривен, будут направлены на капитальный ремонт подвальных помещений жилых домов во всех 10 районах столицы для использования под простейшие укрытия", - говорится в сообщении.

Кроме того, 61 млн гривен предусмотрели на работы в сооружениях гражданской защиты в четырех районах - Дарницком, Деснянском, Оболонском и Святошинском.

В прошлом году количество защитных сооружений гражданской защиты в Киеве увеличили на 398 укрытий. Всего на сегодняшний день в Киеве более 4000 укрытий разного вида.

Найти ближайшее укрытие можно на карте, которая постоянно обновляется по результатам проверок и инспекций.



КГГА напоминает: если частные учреждения, принадлежащие фонду защитных сооружений и нанесенные на карту укрытий, во время воздушной тревоги закрыты и не предоставляют доступа для укрытия людей, нужно вызвать полицию, а также спасателей КАРС "Киевская служба спасения".