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Киев отремонтирует бомбоубежища во всех 10 районах столицы, - КГГА

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Киев, Среда 08 февраля 2023 16:31
Киев отремонтирует бомбоубежища во всех 10 районах столицы, - КГГА Фото: КГГА постоянно проверяет и ремонтирует простые укрытия и бомбоубежища в столице (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Татьяна Зарембо

Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила, что направит более 350 млн гривен на ремонт укрытий по всей столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "КМДА - Офіційний канал".

"Большую часть денег, а именно 290 млн гривен, будут направлены на капитальный ремонт подвальных помещений жилых домов во всех 10 районах столицы для использования под простейшие укрытия", - говорится в сообщении.

Кроме того, 61 млн гривен предусмотрели на работы в сооружениях гражданской защиты в четырех районах - Дарницком, Деснянском, Оболонском и Святошинском.

В прошлом году количество защитных сооружений гражданской защиты в Киеве увеличили на 398 укрытий. Всего на сегодняшний день в Киеве более 4000 укрытий разного вида.

Найти ближайшее укрытие можно на карте, которая постоянно обновляется по результатам проверок и инспекций.

КГГА напоминает: если частные учреждения, принадлежащие фонду защитных сооружений и нанесенные на карту укрытий, во время воздушной тревоги закрыты и не предоставляют доступа для укрытия людей, нужно вызвать полицию, а также спасателей КАРС "Киевская служба спасения".

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Киеве частично ограничили движение транспорта в сторону Шулявского моста. Причиной тому стала авария на канализационном коллекторе.

Напомним, в столице с февраля обновили пропуск для передвижения на авто во время комендантского часа. Старые пропуски можно обменять со 2 по 15 февраля в комендатуре Киева.

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