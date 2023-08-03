В "Киев Цифровой" теперь можно создавать одноразовые QR-билеты с проездных

"Продолжаем избавлять зависимости от пластика - теперь если забыли проездной дома можно создать QR-билеты - от 23 до 124 поездок, действительных до конца месяца", - говорится в сообщении.

Если пользователь приобрел проездной на пластиковую транспортную карту, учащийся или студенческий и забыл его дома, то в разделе "Транспортная карта" можно создать QR-билеты, действительный до конца дня.

Если пассажир не использует созданный QR билет до полуночи, то поездка просто вернется обратно на транспортную карту.

Оплата проезда QR-билетами работает как в наземном транспорте, так и в метро. Возможность доступна и для цифровой транспортной карты.

К обновленной версии "Киев Цифровой" добавили и другие усовершенствования по отзывам пользователей. Теперь на транспортной карте будет отображение как действительного проездного, так и приобретенного на следующий месяц.

В случае ошибочной привязки цифровой карты к пластиковой банковской карте пользователи Android получат персонализированное сообщение с просьбой переподвязки.

Кроме того, в приложение добавили ограничения для удаления цифровой транспортной карты только через службу поддержки - с целью защиты пользователей от случайного удаления карты.

Обновление приложения "Киев Цифровой" уже доступно для загрузки.