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В "Киев Цифровой" теперь можно создавать одноразовые QR-билеты с проездных

Фото: в "Киев Цифровой" теперь можно создавать одноразовые QR-билеты с проездных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Теперь киевляне могут создать одноразовые QR-билеты в приложении "Киев Цифровой" из лимитированных проездных карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киев Цифровой".

"Продолжаем избавлять зависимости от пластика - теперь если забыли проездной дома можно создать QR-билеты - от 23 до 124 поездок, действительных до конца месяца", - говорится в сообщении.

Если пользователь приобрел проездной на пластиковую транспортную карту, учащийся или студенческий и забыл его дома, то в разделе "Транспортная карта" можно создать QR-билеты, действительный до конца дня.

Если пассажир не использует созданный QR билет до полуночи, то поездка просто вернется обратно на транспортную карту.

Оплата проезда QR-билетами работает как в наземном транспорте, так и в метро. Возможность доступна и для цифровой транспортной карты.

К обновленной версии "Киев Цифровой" добавили и другие усовершенствования по отзывам пользователей. Теперь на транспортной карте будет отображение как действительного проездного, так и приобретенного на следующий месяц.

В случае ошибочной привязки цифровой карты к пластиковой банковской карте пользователи Android получат персонализированное сообщение с просьбой переподвязки.

Кроме того, в приложение добавили ограничения для удаления цифровой транспортной карты только через службу поддержки - с целью защиты пользователей от случайного удаления карты.

Обновление приложения "Киев Цифровой" уже доступно для загрузки.

Напомним, ранее мы сообщали, что жители Киева, имеющие iPhone или Apple Watch, могут легче оплатить проезд в общественном транспорте. Теперь это можно сделать даже если гаджет заблокирован или разряжен.

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