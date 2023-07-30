В общественном транспорте Киева появился новый вид оплаты за проезд: как пользоваться

В общественном транспорте в Киеве теперь можно расплачиваться за проезд с помощью Apple Pay. Для этого будет достаточно просто поднести свой iPhone или Apple Watch к валидатору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Функцию оплаты с помощью Apple Pay назвали "Экспресс-проездом".

Киевляне могут использовать свой iPhone для оплаты проезда в наземном общественном транспорте до пяти часов, даже если устройство разряжено.

Если iPhone или Apple Watch потеряется, владелец устройства может использовать приложение Find My, чтобы заблокировать устройство и отследить его местоположение.

Как подключить телефон к этой функции

Чтобы подключить эту функцию, необходимо добавить кредитную или дебетовую карту в Apple Wallet. После этого можно включить режим "Экспресс-проезд" следующим образом: