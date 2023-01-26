Киев и область возвращаются к графикам отключения света

Киевская область и Киев возвращаются к графикам отключения света после последней атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Усилиями энергетиков удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки кафиров и вернуться к графикам стабилизационных отключений", - заявили в ДТЭК.
В то же время в компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме все еще сложна, поэтому они призвали украинцев не включать одновременно несколько мощных приборов.
Напомним, сегодня по всей Украине звучала воздушная тревога из-за ракетных обстрелов со стороны России.
В результате в ряде украинских областей начали превентивно отключать свет.
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