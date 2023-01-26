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Киев и область возвращаются к графикам отключения света

Фото: Киев и область возвращаются в графики отключения света (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Киевская область и Киев возвращаются к графикам отключения света после последней атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Усилиями энергетиков удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки кафиров и вернуться к графикам стабилизационных отключений", - заявили в ДТЭК.

В то же время в компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме все еще сложна, поэтому они призвали украинцев не включать одновременно несколько мощных приборов.

Напомним, сегодня по всей Украине звучала воздушная тревога из-за ракетных обстрелов со стороны России.

В результате в ряде украинских областей начали превентивно отключать свет.

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КиевКиевская областьЭлектроэнергия