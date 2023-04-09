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На Киев и область надвигается гроза: жителей предупредили о непогоде

Фото: в Киеве и области 9 апреля ожидается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве и области сегодня, 9 апреля, резко ухудшится. Жителей предупредили о грозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайшее время, с удержанием до конца суток 9 апреля гроза", - говорится в сообщении.

Синоптики установили в регионе первый (желтый) уровень опасности.

Также киевлянам и жителям области напомнили, что в непогоду нужно плотно закрывать окна домов, а на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня на севере, юге и в центре нашей страны ожидаются умеренные дожди, местами с грозой.

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