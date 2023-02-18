Ракетная угроза. В Украине масштабная тревога: что известно на этот момент

09:09. Ким сообщил о первых сбитиях ракет и показал фото

09:07. Прозвучали взрывы в Хмельницком, - глава ОВА Сергей Гамалий.

08:56. В Днепропетровской области предупредили об угрозе ударов.

"Реагируем на сигнал воздушной тревоги. Есть угроза", - информирует глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

08:52. Шесть ракет "Калибр" уже в воздушном пространстве Украины, ПВО уже отрабатывает

"Внимание, из Феодосийского района был зафиксирован пуск 6 ракет "Калибр". Сейчас они уже на территории Украины и направляются на запад! Будьте внимательны и находитесь в укрытиях. ПВО уже отрабатывает цели", - сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

08:50. Глава николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает о пусках ракет с Черного моря.

08:45. Воздушная тревога распространилась и на западные регионы

08:44. Не игнорируйте тревогу, - пишет глава ОП Андрей Ермак

08:43. Ким сообщил о 2 "неизвестных целях", которые двигаются на запад Украины

"2 непонятные цели покидают область на северо-западе. Летят на западную (направление)", - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По состоянию на 08:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Напомним, ранее украинские военные предупреждали, что готовыми к ракетным атакам врага нужно быть всегда, поскольку РФ держит на боевом дежурстве корабли с ракетами "Калибр" и может нанести удар в любой момент.

Добавим, в последнее время россияне сократили интервалы обстрелов. В Воздушных силах ВСУ считают, что таким образом противник хочет донимать Украину к годовщине вторжения.

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