Киев и Москва разошлись во мнениях по срокам продления зерновой сделки

Высокопоставленный представитель украинского правительства заявил агентству, что Киев будет придерживаться условий подписанного в прошлом году соглашения, которое предусматривает продление не менее чем на 120 дней.

"Мы будем строго следовать соглашению", - чиновник.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что сделка будет продлена на 60 дней. Российский источник также сообщил, что продление на 60 дней означает, что по истечении 60 дней одна из сторон может поставить вопрос о расторжении сделки.

Украина, однако, указала, что в июльском соглашении четко указано, что продление возможно как минимум на 120 дней, и в первоначальное соглашение следует внести поправки, если стороны хотят сократить сроки.

"Россияне поняли, что 60 дней юридически невозможно, поэтому они пытаются найти выход", - сказал высокопоставленный представитель украинского правительства.