Киев отменил закупку часов: деньги направят на обеспечение сил обороны

Киев не будет закупать наградные часы для военных и волонтеров. Деньги планируют перенаправить на обеспечение сил безопасности и обороны, решение об этом было принято еще в начале июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Решение отменить эту закупку и направить запланированные деньги на обеспечение сил безопасности и обороны было принято еще в начале июля. Однако отменить торги городские власти смогут только после того, как Антимонопольный комитет завершит рассмотрение обжалований процедуры со стороны участников", - сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Решение перенаправить средства, сэкономленные на закупке часов на нужды военных подразделений, будет представлено на рассмотрение депутатов Киевсовета сразу, как это станет возможным в соответствии со всеми процедурами.

Как сообщалось, часы вручают наградам, которыми город отмечает военных, волонтеров, киевлян, которые внесли большой вклад в развитие города и т.д. В то же время, учитывая более актуальные потребности, средства все же решили на часы не тратить.