Киев расторг договор аренды земли с посольством России

Киевский городской совет расторг договор с посольством Российской Федерации об аренде земли. Также обратился в Кабмин относительно возвращения имущества дипломатического учреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора - России. А также обратился в Кабинет министров Украины о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства", - пишет городской голова Киева.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" также разорвал договор об аренде с УПЦ МП.

Также недавно Украина прекратила действие соглашения с РФ по обслуживанию стратегических ракетных комплексов.

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