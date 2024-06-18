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Киев примет 4-й Саммит первых леди и джентльменов: названа тема

Фото: первая леди Елена Зеленская (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

В Киеве 12 сентября состоится четвертый по счету Саммит первых леди и джентльменов. Темой мероприятия станет безопасность детей.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская во время пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, передает корреспондент РБК-Украина.

Что известно о 4-м Саммите первых леди и джентльменов

"Это важное событие как для меня, так и для международного сообщества первых леди и джентльменов, стремительно развившегося и переросшего в глобальную платформу, которая постоянно действует и приносит пользу Украине и миру. То есть приятно, что мы не просто есть, а неустанно развиваемся и помогаем людям", - сказала супруга президента Украины.

Она рассказала, что тема Саммита первых леди и джентльменов - "Безопасность детей". Супруги лидеров стран мира, ведущие украинские и международные эксперты обсудят угрозы и вызовы, с которыми дети сталкиваются, в частности дома, в школе и интернете. Первая панель будет посвящена детям в вооруженных конфликтах.

"Болезненная тема для Украины, где Россия ежедневно убивает и калечит детей и уже похитила 19 тысяч маленьких украинцев. Но, хотя война продолжается и остается самой болью для украинцев, наша страна сконцентрирована не только на себе, но и ищет новые решения для преодоления глобальных угроз и вызовов. Ведь безопасность детей многомерна", - отметила Зеленская.

Также известно, что на Саммите впервые представят результаты масштабного социологического исследования "Ключевые угрозы для детей", которое провели специально для мероприятия.

 
Фото: участники пресс-конференции, где рассказали о предстоящем Саммите первых леди и джентльменов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Добавим, что на пресс-конференции, посвященной предстоящему Саммиту, также присутствовали: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр социальной политики Оксана Жолнович, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и заместитель министра цифровой трансформации Валерия Исан.

 

Предыстория

Напомним, Саммит первых леди и джентльменов - это ежегодное международное событие, которое инициировала Елена Зеленская в 2021 году. Это глобальная платформа, объединившая первых леди и джентльменов для преодоления вызовов мирового масштаба.

Так, во время первого Саммита была начата международная платформа для решения гуманитарных проблем. Второе мероприятие позволило собрать более 6 миллионов долларов на 92 машины скорой помощи. На полях третьего Саммита, который состоялся в прошлом году, основали уникальное медицинское партнерство. Тогда же украинские и иностранные клиники заключили 25 меморандумов о медицинском сотрудничестве, сейчас уже 44.

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КиевЕлена Зеленская