Киев примет 4-й Саммит первых леди и джентльменов: названа тема

В Киеве 12 сентября состоится четвертый по счету Саммит первых леди и джентльменов. Темой мероприятия станет безопасность детей.
Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская во время пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, передает корреспондент РБК-Украина.
"Это важное событие как для меня, так и для международного сообщества первых леди и джентльменов, стремительно развившегося и переросшего в глобальную платформу, которая постоянно действует и приносит пользу Украине и миру. То есть приятно, что мы не просто есть, а неустанно развиваемся и помогаем людям", - сказала супруга президента Украины.
Она рассказала, что тема Саммита первых леди и джентльменов - "Безопасность детей". Супруги лидеров стран мира, ведущие украинские и международные эксперты обсудят угрозы и вызовы, с которыми дети сталкиваются, в частности дома, в школе и интернете. Первая панель будет посвящена детям в вооруженных конфликтах.
"Болезненная тема для Украины, где Россия ежедневно убивает и калечит детей и уже похитила 19 тысяч маленьких украинцев. Но, хотя война продолжается и остается самой болью для украинцев, наша страна сконцентрирована не только на себе, но и ищет новые решения для преодоления глобальных угроз и вызовов. Ведь безопасность детей многомерна", - отметила Зеленская.
Также известно, что на Саммите впервые представят результаты масштабного социологического исследования "Ключевые угрозы для детей", которое провели специально для мероприятия.
Добавим, что на пресс-конференции, посвященной предстоящему Саммиту, также присутствовали: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр социальной политики Оксана Жолнович, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и заместитель министра цифровой трансформации Валерия Исан.
Напомним, Саммит первых леди и джентльменов - это ежегодное международное событие, которое инициировала Елена Зеленская в 2021 году. Это глобальная платформа, объединившая первых леди и джентльменов для преодоления вызовов мирового масштаба.
Так, во время первого Саммита была начата международная платформа для решения гуманитарных проблем. Второе мероприятие позволило собрать более 6 миллионов долларов на 92 машины скорой помощи. На полях третьего Саммита, который состоялся в прошлом году, основали уникальное медицинское партнерство. Тогда же украинские и иностранные клиники заключили 25 меморандумов о медицинском сотрудничестве, сейчас уже 44.
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