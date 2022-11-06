Киев планирует тотальную эвакуацию в случае полного отключения электричества, - NYT

Указано, столичные власти предупредили о том, что они получат уведомление не менее чем за 12 часов о том, что сеть находится на грани остановки.

Как пишет издание, ссылаясь на слова главы Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, если дело действительно дойдет до этого, то в городе объявят эвакуацию.

"Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения. Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", - цитирует NYT Ткачука .

При этом он подчеркнул, что по состоянию на сейчас ситуация контролируемая и нет никаких причин для того, чтобы большое количество мирных жителей покидало Киев.

Возможен ли блекаут в Киеве?

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что город в результате ударов оккупантов может остаться без воды, света и связи и заявил, что просчитываются все сценарии реагирования.

По его словам, в настоящее время в столице уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды. Также были оборудованы пункты обогрева. При этом ожидается, что медицинские учреждения будут продолжать работу.

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